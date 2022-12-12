В Севастополе двое парней обчистили бар

В Севастополе задержали двух молодых парней за кражу бытовой техники и денег из бара. Один из преступников несовершеннолетний, но уже ранее судимый.

Установлено, что ночью 18-летний местный житель и его ранее судимый за кражу 17-летний приятель разбили окно и проникли в один из баров. Они похитила микроволновую печь и 1100 рублей из кассового ящика, а затем скрылась.

Микроволновку они сбыли в ломбард, а вырученные деньги поделили и потратили на развлечения.

Полиция не только задержала подозреваемых, но и установила местонахождение быттехники. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы, проверяется их причастность к аналогичным кражам.

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Ольга Сурикова