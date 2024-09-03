Севастополец получил 5 лет колонии за смертельное ДТП под наркотиками

В Севастополе суд вынес обвинительный приговор в отношении 57-летнего местного жителя, по вине которого погиб водитель мотоцикла.

Установлено, что днем 4 апреля 2023 года мужчина в состоянии наркотического опьянения ехал за рулем автомобиля «Мерседес-Бенц» по пр. Ген. Острякова. В районе остановки «Кинотеатр «Москва» он совершил разворот в месте, где этот маневр запрещен, не пропустив мотоцикл «Сузуки».

При этом мотоцикл двигался со скоростью более 130 км/ч по разделительной полосе автомобильной дороги, и от удара его водителя отбросило в припаркованный автобус.

27-летний мотоциклист скончался в скорой помощи.

Водитель автомобиля выплатил 3 млн рублей родственникам погибшего, чтобы загладить свою вину. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься работой, связанной с управлением ТС, в течение 2 лет после отбытия основного наказания, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Ольга Сурикова

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