В Севастополе военные продали парашютов из части почти на 18 млн рублей

Свою вину не признали

Севастопольский гарнизонный военный суд 24 ноября вынес приговор в отношении бывших военнослужащих Черноморского флота майора запаса, прапорщика и их гражданского пособника. Они обвиняются в растрате парашютных систем на сумму около 18 млн рублей.

В подробностях дела говорится, что майор с ноября 2016 года по февраль 2019 года вместе с пособником растратил 6 спасательных парашютных систем, 2 спасательные парашютные системы, 2 спасательных управляемых парашюта, 3 запасных парашюта, 5 учебно-тренировочных парашютов, 10 систем парашютных десантных, 5 запасных парашютов, 5 учебно-тренировочных парашютов, 5 систем парашютных десантных, 5 запасных парашютов, 11 спасательных парашютных общей стоимостью 8 821 742 рублей.

Прапорщик за этот же период успел вынести за пределы части 6 спасательных парашютных систем, 2 спасательные парашютные системы, 2 спасательных управляемых парашюта, 3 запасных парашюта, 5 учебно-тренировочных парашюта, 10 систем парашютных десантных, 5 запасных парашютов, 5 учебно-тренировочных парашютов, 5 систем парашютных десантных, 5 запасных парашютов, общей стоимостью 6 560 450 рублей.

При этом прапорщик обвиняется также, что он, пребывая в Азове Ростовской области, пособничал начальнику парашютного склада в растрате 11 спасательных парашютных систем на сумму 2, 261 млн рублей.

Свою вину они не признали.

По совокупности совершенных преступлений, майор получил три года в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать госдолжности на срок на три года. Прапорщик получил год условно, а гражданское лицо, обвиненное в пособничестве, получил два года условное с испытательным сроком на один год.

Напомним, Севастопольский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении бывшего военнослужащего войсковой части Черноморского флота за кражу парашютов.

Ольга Сурикова