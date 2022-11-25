В Севастополе будут рассматривать дело теневых банкиров, которые успели обналичить более 2 млрд рублей

В Севастополе завершено следствие по уголовному делу в отношении восьмерых теневых банкиров, обналичивших свыше 2 млрд рублей

Установлено, что в 2016 году 45-летний фигурант выступил организатором подпольных финансовых операций. Для реализации своего плана он привлек семерых соучастников, в том числе двоих родственников.

Они зарегистрировали на территории Москвы восемь фиктивных фирм по различным направлениям деятельности, включая такие, как строительство, услуги в сфере перевозок, торговля оборудованием и стройматериалами. Руководителями компаний числились жители Москвы и Воронежа, оказавшиеся в затруднительном материальном положении. Они получали за свои «посты» около 10 тысяч рублей в месяц.

Клиентов подыскивали из числа юридических лиц, которые перечисляли деньги на счета подконтрольных подельникам организаций по надуманным основаниям. В том числе под видом оплаты услуг и приобретения несуществующих товаров.

Для обналичивания использовали свои фирмы. За свои услуги обнальщики взимали комиссию в размере 11 % и распределяли ее между собой. С целью конспирации вели переписку исключительно в определенных мессенджерах, использовали условную терминологию и вымышленные имена.

За период с 2016 по 2018 годы «банкирам» удалось привлечь около 500 клиентов из Севастополя, Республики Крым, Москвы и еще более десяти субъектов Российской Федерации, которые перечислили на подконтрольные им счета почти 2 миллиарда рублей. Доход от реализации нелегальной схемы составил около 220 миллионов рублей.

В рамках следствия допрошены свыше 200 свидетелей, проведено более 150 судебных экспертиз.

Дело направлено в прокуратуру для последующей передачи в суд.

Ранее один из фигурантов заключил досудебное соглашение и его дело рассматривалось в особом порядке. Еще один обвиняемый в настоящее время находится в федеральном розыске.

Ольга Сурикова