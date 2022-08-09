В Севастополе осудили молодую пару «наркобаронов»

Ленинский районный суд приговорил 23-летнего парня к 9 годам и его 22-летнюю девушку к 7 годам и 3 месяцем заключения в колонии общего режима за незаконный сбыт наркотиков организованной группой в крупном и особо крупном размере.

Следствие установило, что пара в июне 2021 года вошла в состав организованной группы, созданной для ведения преступной деятельности в сфере незаконного сбыта наркотиков, где выполняли роли «склада» и «администратора склада» Интернет-магазина.

Для этого они использовали съёмную квартиру. В этом помещении в период с июня 2021 года по январь 2022 года злоумышленники хранили и фасовали на более мелкие дозы мини-оптовые партии наркотических средств метадон, мефедрон, а-PVP и психотропного вещества амфетамин для дальнейшей передачи «курьерам-закладчикам».

В январе 2022 года молодой человек получил очередную оптовую партию наркотиков, на чем и погорел. После ее получения он был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым Севастополю в подъезде своего дома.

В общей сложности у злоумышленников изъято более 2,3 кг наркотических средств и психотропных веществ, предназначенных для незаконного сбыта. Кроме того, по месту жительства молодого человека и девушки обнаружен и изъят мефедрон, который они хранили для личного употребления.

Расследование по уголовному делу проведено следственным отделом УФСБ России по Республике Крым Севастополю. В отношении обоих лиц по поддержанным прокуратурой ходатайствам следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Единодушным вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимые признаны виновными, но заслуживающими снисхождения.

Напомним, в Севастополе задержали 21-летнего местного жителя и его 22-летнюю спутницу по подозрению в сбыте наркотических средств. Молодая пара делала «закладки» в районе одного из городских пляжей.

Дмитрий Островский