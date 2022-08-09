В Севастополе горящий автомобиль поджог обочину

Вчера, 8 августа, в районе села Орловка севастопольским спасателям пришлось тушить пожар площадью 400 квадратных метров, который спровоцировала горящая машина.

Огонь тушили спасатели 3 пожарно-спасательной части, используя также автоцистерну Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты ПСЧ 14 «Орловка».

«Погибших, пострадавших нет. Ситуация находится на контроле ответственных подразделений», — сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

Напомним, на пожаре в Сахарной Головке спасли семь человек и двоих питомцев.

Дмитрий Островский