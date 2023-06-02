В Севастополе осудили девелопера-афериста

В Севастополе суд дал 4 года общего режима аферисту, обещавшему доверчивым людям построить за их деньги многоквартирные дома на земле ИЖС. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Мужчина 1980 года рождения с января 2017 года по февраль 2021 года собрал с девяти жителей Севастополя и Крыма 8,7 млн рублей под предлогом участия в строительстве многоквартирных домов.

Для создания видимости реальной деятельности, имея доступ к трем участкам в садовых товариществах, он начал стройку, подготовил эскизные проекты и поэтажные планы многоквартирных домов. При этом девелопер открыл четыре офиса, подобрал персонал и организовал размещение рекламы о продаже квартир по низкой цене.

С потерпевшими мужчина заключал предварительные договоры купли-продажи и получал деньги. В итоге ничего построено не было. Деньги мошенник не вернул. По решению суда, мошенник должен вернуть 4, 7 млн рублей, остальное взыскали в ходе предварительного расследования.

Напомним, в Севастополе незаконно возведенный многоэтажный дом на улице Генерала Мельника, 80, превратился в руины