Из Севастополя ушел бизнесмен, зарабатывавший на переработке медотходов в Инкермане

В Севастополе закончилась история с выбросами от завода в Инкермане, который занимался в том числе сжиганием медицинских отходов. На зловонный запах и удушливый дым долгое время жаловались местные жители.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале показал фотографии, на которых видно, как выглядела площадка с печью, в которой, по его словам, незаконно и с многочисленными нарушениями сжигал мусор предприниматель.

На втором фото и видео — то, как площадка выглядит сейчас.

«Как я и говорил, в таком виде утилизация тем более в жилой черте точно происходить не будет. Печь демонтирована. Предприниматель из нашего города уехал. Надеюсь, для других нерадивых бизнесменов это станет хорошим уроком», — заключил он и поблагодарил правоохранителей за оперативное пресечение незаконной деятельности.

Ольга Сурикова