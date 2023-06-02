Развожаев пояснил отказ от карт ЕГКС

В Севастополе карты ЕГКС скоро «канут в Лету», их должна заменить более передовая оплата мобильным телефоном или банковской картой. Об этом в ходе прямого эфира на »СТВ» заявил губернатор Михаил Развожаев.

«Карты ЕГКС отменить придется, потому что завершается контракт у компании, которая занимается операторством. Но это не значит, что что-то изменится для жителей. Для жителей не изменится ничего. Карты ЕГКС будут пока действовать», — разъяснил Развожаев.

При этом карты ЕГКС он назвал «прошлым веком». Ее нужно заменить на цифровой вид или на оплату банковской картой.

Губернатор рассказал, что сейчас объявлен конкурс на поиск нового оператора. Пока никаких сроков он не назвал. Сама система ЕГКС продолжит работу, то в дальнейшем она будет модернизирована. Все карты будут действительны в переходный период.

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Ольга Сурикова