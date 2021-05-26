Где в Севастополе не будет света 26 мая

Неотложные работы

Сегодня, 26 мая, в Севастополе в связи с производством неотложных ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 09:00 до 12:00 часов

ул.9 Радарная 1-7; ул.10 Радарная 2-10,3,7,49; ул.Радарная 4,1,7,21; ул.14 Радарная 4,6,10,1,3; ул.13 Радарная 4,13-А,3-11; ул. 11 Радарная 2,4,3,5; ул. 12 Радарная 4,6,12,14,1,3; пер. 3 Радарный 1-А,1; СТ Ветеран Эскадры 86-А,10,12,20,26,34,40,44,48/5,90,51-А,7,13,15,19,23,25,29,31,39; ул.1 Радарная,1,21-23; шоссе Радарное 33,39,45; пер.Радарный 2,6; пер. 2-й Радарный 2,6

с 09:00 до 15:00 часов

ул. Степаняна 12; ул. Адмирала Фадеева 27-33; ул. Адмирала Юмашева 17,19,19-Г,25,27

ул. Генерала Петрова 46,48; ул. Крутая 4; ул. Пионерская 1-А; ул. Салтыкова-Щедрина 2-8,7-А,1-19; ул. Фурманова 35; ул. Карантинная 3-29,39-47,47-А,4-12

с 09:00 до 17:00 часов

ул. Николая Музыки 43,18,22,28,32;88-А,92-98; пр. Генерала Острякова 172-А ул. Олега Кошевого 7,9; ул. Короленко 43,45; ул Лобанова 18-А; ул Якова Иванова 26-40,15,17

Также в связи с ремонтными работами оборудования трансформаторной подстанции 6/0,4кВ с 08:00 до 17:00 часов, согласно заявке ФГУП «102 ПЭС» МО РФ, будет прекращена подача электроэнергии по следующим потребителям:

пос. Водоканал:

ул. Илистая 5-Б; 10; 3-9(нечет);

ул. Лесная 1/1, 2/2, 2/9,2-Г,2-А,2-12(чет); 1-11(нечет);

ул. Плотинная 4, 8, 10; 5-15(нечет);

ул. Фонтанная к.288,2-10(чет); 1-13(нчет);

ул. Школьная 4.

Плановое отключение электроэнергии также будет с 08:00 до 16:00 в связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции по адресу: