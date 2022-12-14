В Севастополе осудили брачного афериста из Нигерии

Прокуратура Севастополя доказала в суде вину мошенника, который под предлогом романтических отношений выманил у женщины почти 1,9 млн рублей. Уголовное дело было заведено на 32-летнего уроженца Республики Нигерия.

Установлено, что в период с февраля по июнь 2021 года мужчина, находясь в Москве, с помощью интернет-приложения для знакомств под вымышленными именами вступал с женщинами в переписку романтического характера.

Он рассказывал собеседницам о том, что является американским пилотом гражданской авиации, иностранным военнослужащим или волонтером международной медицинской гуманитарной организации. Обещал, что собирается приехать к ним город, а пока этого не произошло, желает отправить им посылки с ценными вещами и денежными средствами, доставку которых необходимо оплатить.

Таким образом, мужчина обманул трех жительниц Севастополя, Калининграда и Челябинской области, похитив у них почти 1,9 млн рублей.

Севастопольские правоохранители задержали его в Московской области. Вину он свою не признал.

Ему вынесено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он должен возместить пострадавшим женщинам материальный ущерб.

Ольга Сурикова