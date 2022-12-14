Какие документы нужны для получения льгот и земельного участка участникам СВО от Севастополя

Правительство Севастополя в ходе заседания утвердило необходимые документы предоставляемым по линии департамента образования, социальной защиты, и по направлению земельно-имущественных отношений для участников СВО.

Напомним, речь идет о 12 мерах поддержки, которые будут предоставляться регионом севастопольцам-участникам СВО и членам их семей.

Шесть из 12 мер поддержки будет предоставлять департамент социальной защиты. Обращаться по оформлению можно с 14 декабря в соцзащиту или в любой МФЦ. Также работает бесплатная горячая линия по номеру 122.

Определен перечень документов, которые необходимо предоставить участнику специальной военной операции, членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции для постановки на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно.

К заявлению о постановке на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно,прилагаются следующие документы:

⁃ выписки из приказов командиров (начальников) воинских частей, подразделений, штабов, органов, оперативных и иных групп, записи в удостоверениях личности, военных билетах, трудовых книжках, сведениях о трудовой деятельности, командировочные удостоверения, судовые роли, архивные справки, медицинские справки, выписки из истории болезни, подтверждающие даты или периоды участия гражданина в специальной военной операции или обеспечения им выполнения боевых задач в ходе указанной операции, а также документы подтверждающие получение им в связи с этим ранения, контузии или увечья, реализованный наградной материал либо копия контракта о прохождении военной службы гражданином в Вооруженных Силах Российской Федерации, подтверждающего даты или периоды участия гражданина в специальной военной операции или обеспечения им выполнения боевых задач в ходе указанной операции;

⁃ копия паспорта заявителя, подтверждающая его регистрацию по месту жительства на территории города Севастополя.

В случае отсутствия у заявителя регистрации по месту жительства (пребывания) в качестве одного из документов, подтверждающих проживание в городе Севастополе по состоянию на 24 февраля 2022 года, представляются:

— документы на объекты недвижимого имущества, находящиеся в городе Севастополе (выписка из Единого государственного реестра недвижимости или свидетельство о регистрации права собственности);

— документы на объекты недвижимости, находящиеся в городе Севастополе, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

— трудовые договоры, служебные контракты;

— справка о прохождении военной службы из воинской части, дислоцированной в городе Севастополе;

— выписка из домовой книги воинской части, дислоцированной в городе Севастополе;

— вступивший в законную силу судебный акт об установлении факта проживания на территории города Севастополя.

К заявлению о постановке граждан — членов семей погибших (умерших) участников специальной военной операции на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, прилагаются следующие документы:

⁃ копия паспорта заявителя или иного документа, удостоверяющего личность;

⁃ выписки из приказов командиров (начальников) воинских частей, подразделений, штабов, органов, оперативных и иных групп, записи в удостоверениях личности, военных билетах, трудовых книжках, сведениях о трудовой деятельности, командировочные удостоверения, судовые роли, архивные справки, медицинские справки, выписки из истории болезни, подтверждающие даты или периоды участия погибшего (умершего) члена семьи в специальной военной операции или обеспечения им выполнения боевых задач в ходе указанной операции, а также документы, подтверждающие получение им в связи с этим ранения, контузии или увечья, его гибель (смерть), решение суда об объявлении его умершим, реализованный наградной материал либо копия контракта о прохождении военной службы погибшим (умершим) членом семьи в Вооруженных Силах Российской Федерации, подтверждающего даты или периоды участия погибшего (умершего) члена семьи в специальной военной операции или обеспечения им выполнения боевых задач в ходе указанной операции;

⁃ копия паспорта погибшего (умершего) члена семьи, являвшегося участником специальной военной операции, подтверждающая его регистрацию по месту жительства на территории города Севастополя.

В случае отсутствия у погибшего (умершего) члена семьи, являвшегося участником специальной военной операции, регистрации по месту жительства (пребывания) в качестве документов, подтверждающих его проживание в городе Севастополе, представляются документы, аналогичные документам, представляемым участниками СВО;

⁃ документы, подтверждающие, что заявитель является членом семьи погибшего (умершего) участника специальной военной операции.

Напомним, участникам специальной военной операции и их семьям предоставляются следующие меры социальной поддержки:

— компенсация 50% расходов на оплату жилого помещения (в пределах социальной нормы площади жилья),

— компенсация за оплату услуг ЖКХ.

Бесплатно — проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (за исключением такси всех видов), автомобильном транспорте общего пользования в сельской местности, железнодорожном транспорте пригородного сообщения и автобусах пригородных маршрутов города).

По вопросам можно обратиться в департамент труда и социальной защиты населения. Консультация по телефону: 53-75-99.

Содействие в трудоустройстве. По вопросам можно обратиться в Центр занятости: ул. Руднева, 40. Консультация по телефону: 53-32-31.

Бесплатно — право на получение юридической помощи. По вопросам можно обратиться в департамент труда и социальной защиты населения. Консультация по телефону: 53-65-60.

Бесплатно — предоставление детям услуг по отдыху и оздоровлению.

По вопросам можно обратиться в департамент образования и науки: 55-74-69.

— обеспечение детей питанием в государственных образовательных организациях.

По вопросам можно обратиться в департамент образования и науки: 55-02-52

Во внеочередном порядке — прием детей в государственные бюджетные дошкольные образовательные организации и освобождение от оплаты за их посещение.

По вопросам можно обратиться в департамент образования и науки: 55-02-28.

Ольга Сурикова