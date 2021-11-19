Библиотекари научили регбисток коммуницировать и быть лидерами

Библиотекари провели для студенток севастопольского художественного колледжа и по совместительству регбисток Севастопольской городской федерации регби познавательную игру «Ты не один. Детский телефон доверия».

Мероприятие было организовано представителями библиотеки-филиала №11 и Центра социальной помощи семье и детям. В ходе мероприятия спортсменки поделились между собой на три команды: «Томатный сок», «Лидерские чайки» и «Хурма на Ёлке», которым в рамках соревнования необходимо было составить логически верные связи и дать ответ в установленное время.

Ведущие мероприятия рассказали девчонкам о деятельности «Детского телефона Доверия», а также развернуто ответили на вопросы подростков. В процессе мероприятия ребятам была предоставлена возможность развить свои коммуникативные навыки и лидерские качества, усвоить правила соревновательной среды и позитивного общения в конкурентном взаимодействии.

Скорость реакции и умение быстро принимать решения во многом помогли победителям игры, команде «Томатный сок». Ребята не только верно ответили на основные вопросы, но и дали красочные ответы на несколько дополнительных заданий!

В завершении мероприятия руководитель Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко подарила всем участникам футболки от Федерации.

Фото: пресс-служба Севастопольской городской федерации регби

Андрей Вознесенский