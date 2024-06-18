В Севастополе оштрафуют бизнесмена из Питера за дискредитацию ВС РФ

В Севастополе полиция привлекает приезжего мужчину к ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщили в пресс-службе полиции города.

В процессе мониторинга соцсетей был выявлен комментарий с оскорбительными высказываниями в отношении военнослужащих ВС РФ и участников СВО, использующих патриотическую символику.

Нарушитель использовал личный аккаунт для публикаций. Личность автора поэтому не составило труда установить. 46-летний уроженец Санкт-Петербурга, ведущий бизнес в Севастополе сознался в содеянном.

Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Севастополе полицейские привлекли к ответственности приезжего студента за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации.

Ольга Сурикова

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