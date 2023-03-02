В Севастополе оштрафован подрядчик, по вине которого обвалился потолок в квартире на Б.Морской

Компанию-подрядчика, выполняющую капитальный ремонт кровли в доме №15 на Большой Морской, оштрафовали.
Как уже сообщалось, в квартире по улице Большая Морская, 15, во время замены кровли обрушился потолок, часть перекрытия упала на детскую кроватку. Чудом, обошлось без пострадавших.
Оказалось, что виной нарушение техники безопасности во время погрузки и разгрузки строительных материалов на крыше. Об этом заявил директор Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя Дмитрий Шпагин, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».
«Нарушение техники безопасности вылилось в том числе в допущенный порыв трубы отопления. При погрузочно-разгрузочных работах нужно предусмотреть возможность безопасного выполнения этих работ. Исключить возможность прорыва трубы, нагрузки перекрытия, если нет уверенности в том, что оно выдержит соответственно данную нагрузку», — уточнил он.
Ольга Сурикова