В Севастополе оштрафован подрядчик, по вине которого обвалился потолок в квартире на Б.Морской

Компанию-подрядчика, выполняющую капитальный ремонт кровли в доме №15 на Большой Морской, оштрафовали.

Как уже сообщалось, в квартире по улице Большая Морская, 15, во время замены кровли обрушился потолок, часть перекрытия упала на детскую кроватку. Чудом, обошлось без пострадавших.

Оказалось, что виной нарушение техники безопасности во время погрузки и разгрузки строительных материалов на крыше. Об этом заявил директор Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя Дмитрий Шпагин, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».