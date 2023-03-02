Тренер РК «Чайка» рассказал о прошедших сборах женского состава клуба

Женский состав регбийного клуба чайка две недели провел две недели на выездных тренировках. Тренер Руслан Адылов рассказал нашему корреспонденту, как прошли сборы и чему научились севастопольские регбистки за это время.

Руслан Хасенович, как в целом оцениваете прошедшие сборы, на что делали упор?

Прошедшие сборы я оцениваю только с положительной стороны. Все было отлично – питание, проживание и пр. Первые два дня девчонкам давались очень тяжело потому что они никогда не работали в таких условиях, но потом они привыкли и все встало на свои места.

Сборы были направлены на развитие скоростно-силовой выносливости. Тем не менее, пока рано говорить о результатах. За месяц до сборов, мы проводили тестирование, чтобы замерить исходные показатели. На следующей тренировке мы замерим результат проведенных выездных тренировок.

Я думаю нынешний результат будет намного лучше. Все старались и вкладывали много сил в тренировки.

Если не секрет, то какие тренировки девушки проходили?

Утром мы делали прыжково-беговые упражнения и работали с мячами, а по вечерам беговые тренировки. Как я и говорил, сначала девочкам такой тем давался тяжело, мы начинали с 20-минутной пробежки, но закончили уже 50-минутной.

То есть основным результатом можно сказать стало повышение выносливости?

Да, но намного важнее, с моей точки зрения, это то, что за две недели удалось сплотиться команде. Стало видно, как спортсменки проявляют себя, начали формироваться лидеры команды. До этого мы имели игроков, которые играют каждый сам по себе, а теперь у нас команда. Девчонки сыгрались между собой, начали понимать друг друга.

Какие дальнейшие планы, что нам ждать от «Чайки»?

Наша основная цель не меняется. Мы хотим играть в Федеральной лиге. И не только играть, а и побеждать. Но в ближайшее время хотим провести игровой сбор с какой-нибудь командой, которая в Федеральной лиге играет, чтобы посмотреть, как девочки проявят себя в игре с сыгранной командой. От сюда мы поймем куда двигаться дальше и что нужно поменять.

Беседовал Дмитрий Островский