Погода в Севастополе на выходных

Погода
03-03-2023
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Сегодня, 3 марта, переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +6…+8°.

В субботу, 4 марта, облачно с прояснениями.

Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь.

Ветер ночью западный, днем юго-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +2…+4°, днем +8…+10°.

В воскресенье, 5 марта, облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер ночью юго-западный, днем северо-восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +9…+11°.

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