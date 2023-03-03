Погода в Севастополе на выходных

Сегодня, 3 марта, переменная облачность. Без осадков.
Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +6…+8°.
В субботу, 4 марта, облачно с прояснениями.
Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь.
Ветер ночью западный, днем юго-западный 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью +2…+4°, днем +8…+10°.
В воскресенье, 5 марта, облачно с прояснениями.
Без существенных осадков.
Ветер ночью юго-западный, днем северо-восточный 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +9…+11°.