В Крыму обрушился мост. Причина— перегруз

Накануне вечером в Джанкойском районе обрушился автомобильный мост над железнодорожным полотном. Причиной называется движение перегруженного большегруза. В момент ЧП на мосту находились два автомобиля. Травмированы водитель грузовика и водитель легковушки.

Спасатели деблокировали пострадавших и передали врачам. Как сообщили в Минздраве Крыма, в результате происшествия пострадало два человека, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Второму оказана амбулаторная медпомощь, от госпитализации он отказался.

Также спасателям пришлось доставать фуру, груженную 20 тоннами овощей, при помощи специального поезда.

Служба автомобильных дорог РК опубликовала один из возможных путей объезда участка автодороги Воинка — Джанкой, где накануне обрушился мост.

Между Крымом и Запорожской областью временно приостановлены грузовые железнодорожные перевозки из-за обрушения автомобильного моста в Джанкойском районе республики. Движение восстановят в течение суток, сообщили в Минтрансе области.

Перебоев с железнодорожным сообщением в Джанкойском районе нет. Расписание движения и маршруты автобусов изменены.

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Ольга Сурикова