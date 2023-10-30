В Севастополе «черные риелторы» принуждали людей продавать свои доли в квартире

В Севастополе будут судить шесть человек, которые входили в группировку, занимавшуюся отъемом недвижимости.

Они обвиняются в принуждении к совершению сделок с недвижимостью, в том числе с применением насилия, мошенничестве в особо крупном размере, незаконном приобретении и хранении наркотиков и причинении тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, организатор группы-бывший владелец АН, подыскивал квартиры в общей долевой собственности нескольких лиц и выкупал одну из долей.

В дальнейшем он подселял в эти квартиры людей, которые делали жизнь других жильцов невыносимой: чинили скандалы, портили имущество, угрожали. В одном случае подселенный причинил жильцу квартиры тяжкий вред здоровью.

Так они принуждали других собственников продавать свои доли по низкой цене.

В общей сложности в период с февраля 2018 года по октябрь 2022 года они принуждали к совершению сделок купли-продажи имущества собственников 11-ти квартир. Трое из потерпевших, не выдержав оказываемого давления, продали свое жилье.

Потерпевшие обратились в прокуратуру. По их заявлениям в разных районных отделах органов внутренних дел и направила их в вышестоящий следственный орган для проведения дополнительной проверки. После этого было возбуждено уголовное дело.

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Ольга Сурикова