Туристический кешбэк продлили до 15 апреля

Севастополь также участвует в программе

В России продажи туров и путевок в рамках программы туристического кешбэка решили продлить еще на неделю. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Теперь купить тур или забронировать номер в гостинице или санатории можно до 15 апреля. Обязательное требование – оплата картой национальной платежной системы (НПС) «Мир», которую необходимо зарегистрировать в программе лояльности НПС.

Ожидается, что услугой смогут воспользоваться еще 1,5 млн человек.

Нынешний этап продаж туров с кешбэком стартовал 18 января. Ранее сообщалось, что из-за высокого спроса программу решили закрыть досрочно 8 апреля.

Ольга Сурикова