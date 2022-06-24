В Севастополе со стороны Ялты изменится схема движения транспорта

Стоит учитывать при планировании маршрута

В связи со строительством восьмого этапа трассы «Таврида» меняется схема движения транспорта, который двигается со стороны Ялты в Севастополь.

Так, до 20 июля будет перекрыт разворот по направлению Ялта-Севастополь. Разворот автотранспорта осуществляется в районе 8 км а/д Севастополь-Инкерман при движении в сторону трассы «Таврида», сообщили в пресс-службе правительства города.

Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.