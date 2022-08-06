В Севастополе опровергли информацию о гибели патрульного корабля «Василий Быков». Губернатор Михаил Развожаев отметил, что ему поступило много вопрос о том, что случилось с судном.

Он назвал новости о пожаре на патрульном корабле «укрофейком».

«Патрульный корабль «Василий Быков» продолжает выполнять задачи в акватории Черного моря. Никакого возгорания или взрыва на борту не происходило. По данным источника, знакомого с ходом спецоперации, экипаж корабля успешно отработал плановые учения по постановке дымовых завес и аэрозольной маскировке корабля. Именно эти кадры с белым дымом были приняты за доказательство пожара на корабле и активно расходятся в СМИ и телеграм-каналах», — говорится в Telegram «Война с фейками. Крым. Севастополь», на который сослался глава города.

Отмечается, что чистый горизонт на внешнем рейде свидетельствует о том, что с кораблем все в порядке.

В комментарии ко второй появившейся видеозаписи, где дым черный и демонстрируется экран пульта управления беспилотником, говорится, что в данном случае непонятно что дымиться, неизвестна и дата съемки.

«Не исключено, что украинская сторона в очередной раз использовала архивное видео», — добавили авторы поста.

Подчеркивается, что украинские СМИ уже не первый раз распространяют информацию о гибели «Василия Быкова».

Ольга Сурикова

Фото: Telegram/Война с фейками.Крым.Севастополь