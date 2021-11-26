В Севастополе определят лучших спортсменов среди студентов

В Севастополе стартовала Спартакиада студентов. На протяжении месяца на базе спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя и центра «Спорт для всех» будет проходить спартакиада студентов города. Участников ждут соревнования по мини-футболу, волейболу, настольному теннису, легкой атлетике, перетягиванию каната, многоборью и ГТО.

Как отметил начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко, решение о проведении спартакиады приняли в связи с возобновлением тренировочного процесса в городе.

«Возрождается поистине добрая традиция – проведение спортивного праздника в Севастополе. Мы рады, что большая часть соревнований спартакиады состоится именно на базе спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя. Я уверен, что мы будем совершенствовать проведение спартакиады и увеличивать количество ее участников с каждым годом», — отметил Сергей Резниченко.

Об участии в спартакиаде заявили пять организаций высшего образования и девять профессиональных образовательных организаций. В рамках соревнований для воспитанников спортшкол Севастополя прошел спортивный праздник, включающий сдачу нормативов испытаний комплекса ГТО, развлекательную программу, розыгрыш призов и подарков.

Организатором спартакиады выступает управление по делам молодежи и спорта города совместно с Центром спортивной подготовки сборных команд Севастополя. Мероприятие проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Напомним, 1 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев открыл реконструированный стадион спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя. Однако, 2 ноября директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов рассказал, что поле регбийного стадиона СОКа им. 200-летия Севастополя будет готово только к середине декабря этого года.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Дмитрий Островский