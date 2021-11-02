Регбийное поле стадиона СОКа им. 200-летия Севастополя будет готово в декабре

Сегодня, 2 ноября, директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов рассказал, что поле регбийного стадиона СОКа им. 200-летия Севастополя будет готово к середине декабря этого года.

«Я уже говорил не совсем удачный период был выбран для взращивания данного газона. То есть был жаркий период, хотя мы и поливали его своевременно и удобряли, но, к сожалению, того роста травы мы не получили и сейчас уже агрономами, нанятыми спортивно-оздоровительным комплексом 200-летия, корректируется данное поле» — отметил Гапицонов.

Директор капстроя также рассказал, что подрядчик в рамках гарантийных обязательств устраняет недочеты, закупив дополнительное удобрение и высадив новую траву. Достигнуть состояния, которого требовала проектная документация планируют к середине декабря этого года.

Также в ходе общения с прессой возник вопрос почему появились трудности с записью в секцию тенниса, руководство которой сослалось на необходимость утрамбовки поля после его сдачи. Илларион Гапицонов сообщил, что все работы на теннисных кортах были выполнены соответствующим образом и приняты федерацией тенниса Севастополя.

«Департамент капитального строительства к кортам и полю с 1 июля 2021 года уже отношения не имеет. Мы передали в эксплуатацию оздоровительному комплексу и дальше уже их ответственность за содержание» — подытожил Гапицонов.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев открыл реконструированный стадион спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя 1 июля.