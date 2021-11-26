Севастопольские главврачи поддержали коллег и пригласили антипрививочников в «красную зону»

Инициативу врачей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара поддержали в севастопольских городских больницах. Напомним, 24 ноября главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко написал открытое письмо известным противникам вакцинации, среди которых актеры Мария Шукшина и Егор Бероев, депутаты Госдумы Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Петр Толстой, музыканты Юрий Лоза и Константин Кинчев. Доктора поддержали главные врачи десяти крупных ковидных госпиталей страны.

«Мы живем в век, когда мнение профессионалов в любой отрасли может запросто развеять какой-нибудь известный человек. Сам ли он введен в заблуждение или просто хайпует — неважно. Последствия — вот что страшно», – написал Денис Проценко в своем телеграм-канале.

Севастопольские врачи, которые ежедневно борются с коронавирусом, поддерживают коллег, составивших открытое письмо. И тоже предлагают противникам вакцинации посетить «красную зону».

«Вирус ощутимо «помолодел». Всего год назад коронавирус считался болезнью, которая поражает пожилых людей. Сегодня в числе заболевших есть новорожденные, а среди умерших есть люди до 30 лет. То, что в прошлом году казалось кошмаром, в этом году стало реальностью. Вместе с этим, противники вакцинации продолжают убеждать севастопольцев, что прививку делать не нужно. Всех, кто до сих пор считает, что вакцина нанесёт вред, приглашаю в наш стационар. Мы посетим детские и взрослые отделения, а также реанимацию — разумеется, с соблюдением всех мер безопасности и сохранением медицинской тайны», — говорит главный врач городской инфекционной больницы Инга Матяж.

Доктора работают не только в стационарах: огромный фронт борьбы с коронавирусной инфекцией развёрнут на амбулаторном этапе.

«Учитывая активность и скорость распространения позиции антипрививочников в медиапространстве, я приглашаю всех сомневающихся провести один день с теми, кто лечит COVID-19 в амбулаторных условиях. Также мы вместе навестим пациентов, которые после выписки из стационара стали паллиативными пациентами и не могут дышать без кислородного концентратора. Все силы и средства сегодня брошены на борьбу с пандемией. Медицинским работникам помогают волонтёры, студенты всех специальностей, депутаты, активисты. Но несмотря на все усилия и подвиги, пандемия неумолимо уносит жизни людей. Могу только предполагать сколько отдалённых последствий ждёт людей, которые переболели ковидом. Искренне надеюсь, что, посмотрев на всё изнутри, вы аргументировано измените свою позицию, и меньше людей будет умирать», – говорит главврач больницы № 4 Валентина Гавриляк.

Главный врач городской больницы № 9 Елена Волкова призвала севастопольцев прислушаться к ученым, которые трудились, чтобы создать вакцину от COVID-19.

«Прививки — наиболее действенный способ борьбы с пандемией. Очень важно, что действенность вакцины «ГамКовидВак» признана уже на международном уровне. Авторитетнейший журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы исследований препарата: по этим данным, эффективность составляет 91,6%. Наша статистика заболеваемости и смертности показывает, что наиболее тяжело инфекцию переносят непривитые люди. А вот среди тех, кто привился, доля заболевших составляет менее процента, и переносят COVID-19 они намного легче», — подчеркнула Елена Волкова.

Доктора призывают жителей и гостей Севастополя сделать прививку от коронавируса. Это позволит сдержать распространение инфекции и защитить людей.

«На сегодняшний день в Севастополе привито уже более 235 тысяч человек. Всем, кто ещё этого не сделал, следует вакцинироваться как можно скорее: чем больше людей будет привито и в максимально короткие сроки, тем быстрее мы ограничим циркуляцию вируса, затрудним ему возможность мутировать, ослабим его. Хронические заболевания не являются противопоказанием: наоборот, при таком анамнезе нужно прививаться в первую очередь. Подумайте не только о себе, но и о тех, кто слабее вас – детях, пожилых родителях. Прививаясь, вы защищаете и их тоже!» – призвал главный врач городской больницы № 1 Андрей Коситченков.