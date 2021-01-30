Жители Корабельной стороны Севастополя переживают за судьбу склона у Первого Бастиона

Оползнеопасный склон стал привлекательным для коттеджей

Жители многоквартирных домов Корабельной стороны Севастополя переживают за судьбу ротонды на Первом бастионе. На ней уже появились большие трещины, а стол в центре клонится из-за активизировавшейся застройке склона.

Как рассказали журналистам «НТС» жители близлежащих домов по улице Макарова, о назревающей опасности они сообщили в правительство, в Севнаследие.

Застройка оползнеопасного склона у Первого бастиона продолжается уже несколько лет. Участки, на которых появились коттеджи, по закону предназначались под огороды и некапитальные строения. Вид на бухту привлекает будущих жильцов и даже не останавливает, что земля может в любой момент обвалится, сетуют местные жители.

«У нас продолжается здесь строительство. Один дом строить закончили, и сейчас хозяева других участков добиваются того, чтобы им разрешили строить. Хотя пришло письмо из Правительства 12 января, в котором помощник губернатора обозначил, что строительство здесь запрещено», — рассказала председатель ТОС «Макарова» Ирина Осипова

Она пожаловалась, что на протяжении нескольких лет склон считался оползнеопасным. Однако ситуация изменилась в 2019 году.

«По каким-то причинам он вдруг в 2019 году стал не оползнеопасным, мы были очень удивлены департаментом Севприроднадзора, которые собрали комиссию и заявили, что земля не ползёт. От этого он не перестал быть оползнеопасным», — отметила Осипова.

Напомним, наше издание недавно писало, что севастопольцы возмущены, в каком состоянии находится Обелиск «Городу-Герою Севастополю», более известный как памятник «Штык и Парус

Фото: spravka.sevas.com

Ольга Сурикова