В Севастополе определили самые сильные руки России

В Севастополе с 15 по 18 сентября проходил Кубок России по армрестлингу. Соревнования состоялись на базе Спортивная школы №5.

В них приняли участие команды из четырех субъектов Российской Федерации — Белгородская область, город Севастополь, Республика Крым и Калужская область.

В результате соревнований места распределились следующим образом:

🥇1 место — команда Калужской области;

🥈2 место — команда Белгородской области;

🥉3 место — команда города Севастополя.

Напомним, севастопольская регбийная команда «Чайка» заняла 8 место на межрегиональных соревнованиях по регби-7 среди девушек моложе 16 лет, которые проходили на столичном стадионе «Лужники».

Дмитрий Островский