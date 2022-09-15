Инкерман и Балаклава не будут получать статус малых городов

В Законодательном собрании Севастополя посчитали нецелесообразным присваивать Балаклаве и Инкерману новый статус. Такое решение было принято на заседании комитета по законодательству и государственному строительству местного парламента.

«Членами комитета по законодательству было принято решение считать нецелесообразным внесение предлагаемых изменений ввиду отсутствия в федеральном законодательстве об административно-территориальном делении такого объекта как «малые города», — говорится на сайте закса.

И отмечается, что с данной инициативой в Заксобрание обратился вице-губернатор Игорь Михеев. Указанные изменения он обосновывал необходимостью реализации в 2023-2025 годах мероприятий национального проекта «Образование».

Ольга Сурикова