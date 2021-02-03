В Севастополе представили проект благоустройства площади Восставших

Планируется две зеленые зоны

В Севастополе планируется благоустройство площади Восставших. Появилось уже готовое эскизное решение капитального ремонта общественного пространства.

Общественные слушания прошли в января и теперь севастопольцы будут ждать преображения островков на площади Восставших.

Эскизный проект благоустройства готовила АО «Севастопольстройпроект». Проект можно посмотреть здесь.

Согласно документу, благоустраиваемый участок разделен на 2 зоны. Обе зоны расположены в центре транспортной развязки на площади Восставших г.Севастополь.

«Первая зона представляет собой парковый пешеходный остров, усаженный зелеными насаждениями, хвойными деревьями и композицией из кустов и цветов. По этой зоне рассредоточены места отдыха в виде лавочек, а сама зона вымощена современной тротуарной плиткой, ограниченная качественными геометрически правильной формой поребриками и тротуарами», — говорится в описании.

В стиль «общего духа Севастополя» разработана остановка общественного транспорта. Все элементы, по проекту, должны быть взаимосвязаны и образовывать единую композицию, сочетающеюся в архитектурный ансамбль.

Что касается второй зоны, то она будет предусматривать возможностью пребывания там людей. Она должна быть вся озеленена и образывать единую композицию из цветов и озеленения, «которая будет оценена зрителями как при непосредственном контакте, так и с отдаленной дистанции».

Центральными частями этой композиции являются арт-объекты, существующие на данный момент, либо замененные на перспективу на более современные. По территории второй зоны рассредоточены большие шарообразные светильники, предназначенные для восприятия преимущественно с расстояния для того, говорится в проекте.

Ольга Сурикова