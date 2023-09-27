В Севастополе определили лучших кикбоксеров

В минувшие выходные в Севастополе прошел очередной ежегодный турнир по кикбоксингу «Золотая осень», в которых приняли участи 134 спортсмена в нескольких возрастных категориях.

В поединках приняли участие не только новички соревнований, но и лучшие спортсмены: мастера спорта, кандидаты в мастера спорта, спортсмены- разрядники, которые соревновались в поинфайтинге и лайт- контакте.

Данные соревнования являлись подготовкой к Чемпионату и Первенству города, по результатам которых будет сформирована сборная команда города.

Напомним, в прошлом году Федерация кикбоксинга Севастополя провела пять региональных турниров, чемпионат и первенство города.