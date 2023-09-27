Севастопольские депутаты отказались увеличивать штраф за плохое воспитание детей

На прошедшей сессии Заксобрания депутатами был рассмотрен вопрос об ужесточении ответственности для родителей за ненадлежащее воспитание детей. С такой инициативой выступила парламентарий Елена Глотова.
Она отметила, что на сегодня на нерадивых родителей накладывается либо административный штраф в размере от 100 до 500 рублей, либо они получают только предупреждение.
«В Севастополе за 10 месяцев 2022 года привлечены к ответственности 23 родителя в отношении 30-ти детей из них 8 родителей неоднократно. Это ¼ часть, 25% родителей. Следовательно, указанные санкции являются неэффективными, не выполняют ни превентивного, ни карательного воздействия на потенциальных нарушителей», — высказала свое мнение Глотова.
Однако ее коллеги-депутаты не поддержали такую точку зрения. В частности, в обсуждении отмечалось, что ужесточение наказаний не приведет к желаемому результату. И подходить к проблеме нужно не со стороны штрафов, а с позиции системного решения.
Проект постановления не поддержал депутат Вячеслав Горелов. По его словам, принятие документа только ужесточит проблему и ни к чему не приведёт. История преступлений и наказаний показывает, что устрожение наказаний, далеко не всегда приводит к желаемому результату, уточнил Вячеслав Горелов.
За принятие постановления проголосовали 12 депутатов, решение это принято не было.
Ольга Сурикова