В Севастополе госслужащую уволили после трудоустройства супруга

В Севастополе госслужащая исполнительного органа госвласти города уволена в связи с утратой доверия.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, служащая кадрового подразделения департамента образования и науки содействовала своему супругу при приеме на работу в департамент без необходимого пакета документов и принятии решений по определению размера его заработной платы.

Надзорное ведомство внесло и.о. директора департамента представление, по результатам рассмотрения которого, служащая уволена с занимаемой должности.

Супруг женщины привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора за неуведомление работодателя о возникновении конфликта интересов.

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Ольга Сурикова