В Севастополе определили лучших деятелей спорта

В Севастополе прошла церемония награждения участников конкурса «Спортсмен года». Тренеры, руководители федераций и конечно же спортсмены был отмечены правительством Севастополя и городским Олимпийским комитетом.

В 2023 году экспертная комиссия конкурса определила более 40 победителей в 16 номинациях.

Почётные награды участникам церемонии вручили начальник управления спорта Сергей Резниченко, председатель и зампред постоянного комитета заксобрания Севастополя по образованию, науке, культуре и спорту Елена Глотова и Артëм Гордиенко, и Олимпийского совета Севастополя Владимир Весëлкин.

«Очень плодородный год для спортивного сообщества, для развития спортивной инфраструктуры и для города в целом. В этом году увеличили показатели по количеству представителей Города-Героя в сборных Российской Федерации. Севастополь звучал победами на самых высоких спортивных аренах страны и мира благодаря спортсменам и тренерам, присутствующим сегодня в зале. А учитывая то, что сейчас происходит с мировым спортом, наши севастопольские спортсмены, спортсмены страны ещё больше собрались и консолидировались.», – отметил начальник управления спорта Севастополя Сергей Резниченко.

Для интересующихся спортом в Севастополе многие фамилии хорошо известны, они из года в год наполняют севастопольскую спортивную копилку медалями и кубками. Напомним, конкурс «Спортсмен года» проводится с 2014 года. Тем не менее, есть и те, кто только недавно вошел в когорту известных в городе. Например, Севастопольская городская федерация регби, которая стала активно набирать обороты только в последние годы.

«Второй раз подряд мы получаем награду в этой номинации. Как и в прошлом году я считаю, что это результат труда всех регбистов нашего города: спортсменов, тренеров, менеджеров и спонсоров. Говорят, что постоянство – это признак мастерства. Теперь мы с уверенностью можем сказать, что наша федерация — это сообщество мастеров своего дела», — отметила руководитель Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко.

В 2023 году экспертная комиссия конкурса определила более 40 победителей в 16 номинациях. Ими стали:

1. Номинация «Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта»: мастер спорта международного класса по боксу Елена Гапешина, мастер спорта по дзюдо Александр Шалимов.

От Олимпийского совета Севастополя награждена кандидат в мастера спорта по парусному спорту Елизавета Чехлатая.

2. Номинация «Лучший спортсмен по неолимпийским видам спорта»: мастер спорта по сумо Татьяна Борисова, мастер спорта по спортивной борьбе и мастер спорта по рукопашному бою Дарья Крапивина.

3. Номинация «Лучший спортсмен по паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта»: мастер спорта России международного класса по спорту лиц с поражением ОДА (дисциплина — бочча) Ольга Долгова, мастер спорта по спорту лиц с поражением ОДА (дисциплина — плавание) Карина Болдырева.

4. Номинация «Подающие надежды»: кандидат в мастера спорта по парусному спорту Екатерина Ковалева, кандидат в мастера спорта по гребле на байдарках и каноэ Александр Долгов, мастер спорта по боксу Исламов Исрафил Анар Оглы.

От Олимпийского совета города Севастополя награждены: воспитанница спортивной школы олимпийского резерва № 2 Полина Тюленева, представители спортивной школы № 7 Тимьян Габдрахманов и Елисей Тарасов, спортсмен спортшколы олимпийского резерва № 4 по боксу, мастер спорта России Артëм Червяков.

5. Номинация «Лучший тренер»:

По олимпийским видам спорта – мастер спорта СССР по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер России Вадим Никитенко, тренер высшей категории по боксу Руслан Давиденко.

По неолимпийским видам спорта или дисциплинам – заслуженный мастер спорта по сумо Константин Ермаков, заслуженный тренер по спортивной борьбе Алексей Заднипровский.

По паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта – заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма города Ирина Мащенко, заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Севастополя Анна Мельникова.

От Олимпийского совета города Севастополя награждён тренер высшей категории по дзюдо, мастер спорта по дзюдо и самбо Вячеслав Амелин.

6. Номинация «Лучшая команда по игровым видам спорта»: сборная команда города Севастополя по водному поло среди юношей до 16 лет, сборная команда по баскетболу Севастопольского государственного университета Leviathan.

7. Номинация «Лучший ветеран спорта»: мастер спорта по плаванию Татьяна Шарун, мастер спорта международного класса среди ветеранов по самбо и дзюдо Леонид Рубель.

От Олимпийского совета города Севастополя: мастер спорта России по лёгкой атлетике, рекордсменка России в категории «Мастерс» Светлана Гончарова.

8. Номинация «Лучшая спортивная федерация»: Федерация парусного спорта Севастополя, Севастопольская федерация акробатического рок-н-ролла.

От Олимпийского совета города Севастополя: Севастопольская федерация спортивной борьбы, Федерация бокса Севастополя.

9. Номинация «Лучшая физкультурно-спортивная организация»: Севастопольская городская федерация регби, Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» в городе Севастополе.

10. Номинация «Самый спортивный муниципальный округ города Севастополя»: Гагаринский муниципальный округ.

11. Номинация «Лидер фитнес-индустрии»: сеть фитнес- клубов «ФитБаланс».

12. Номинация «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы»: Владимир Хорошавин.

13. Номинация «Лучшее спортивное мероприятие»: Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» в городе Севастополе, Всероссийские соревнования по спортивной борьбе в дисциплине панкратион.

14. Номинация «Лучший волонтёр 2023 года»: волонтёр Центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городе Севастополе Дарья Мещенинец.

15. Номинация «Лучший спортивный обозреватель»: заслуженный журналист Севастополя Владимир Мелянский, фотокорреспондент ООО «Форпост-медиа» Ирина Горобец.

От Олимпийского совета города Севастополя: Юлия Блоцкая, Святослав Данилов.

16. Номинация «Гран-при «Спортсмен года-2023»: заслуженный мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ Анастасия Долгова, заслуженный мастер спорта России по спорту лиц с поражением ОДА (дисциплина — плавание) Андрей Граничка.