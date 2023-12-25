Еще одно обвинительное заключение утвердили на организаторов ЖСК «Дом у моря»

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение в отношении трех граждан России по уголовному делу о хищении денежных средств под видом долевого строительства дома. Они обвиняются в мошенничестве.

Три гражданина России под видом строительства многоквартирного дома по адресу: г. Севастополь, ул. Гавена, д.7, в ЖСК «Дом у моря», привлекли деньги 19 жителей городов Севастополь, Владивосток, Москва, Мурманск, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург, Кемеровской и Московской областей, Республики Крым и других регионов. В общей сложности потерпевшие передали паевых взносов более, чем на 20 млн рублей.

В действительности группировка не имела правоустанавливающих документов на земельный участок по указанному адресу, проектной документации и разрешения на строительство.

Сейчас идут суды над этой группировкой в отношении еще нескольких десятков потерпевших. С учетом обоих уголовных дел участники группы обвиняются в хищении более 97 млн рублей у 82 потерпевших и свыше 7,5 млн рублей средств материнского капитала.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будет направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

В ходе предварительного расследования потерпевшими в рамках уголовных дел заявлены гражданские иски о взыскании с виновных лиц материального ущерба, причиненного преступлением. На автомобили и земельные участки обвиняемых наложен арест.

Ольга Сурикова