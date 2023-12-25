В Севастополе полицейские довезли в больницу ребенка и нашли мамин телефон

Вечером к сотрудникам ППС в Ленинском районе старшему лейтенанту полиции Антону Шаповаленко и старшему сержанту полиции Александру Пехову с просьбой о помощи обратилась автоледи.

Женщина объяснила, что в машине находятся две ее дочери, старшей из них внезапно стало плохо, и она теряет сознание. Девочку необходимо было срочно доставить в больницу.

Сотрудники полиции пересадили маму с детьми в патрульный автомобиль и доставили в больницу. После этого полицейские по просьбе женщины пригнали ее автомобиль, оставленный на проспекте, и нашли мобильный телефон, который она в суматохе потеряла.

После выздоровления девочки Антон Шаповаленко и Александр Пехов навестили семью. В гости они пришли не с пустыми руками: стражи правопорядка поздравили малышек с наступающим Новым годом и вручили им подарки – мягкие игрушки и торт, рассказали в пресс-службе городского УМВД.