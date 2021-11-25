В Севастополе определили критерии домов, подпадающих под «реновацию»

Правительство Севастополя определило критерии неаварийных домов, подлежащих сносу в рамках КРТ (комплексного развития территорий). При этом речь как о многоквартирных домах, так и индивидуальной жилой застройке.

«Решение о комплексном развитии жилой, нежилой застройки принимается правительством города Севастополя при условии одобрения градостроительным советом при правительстве Севастополя. Нормами градостроительного кодекса предусмотрено опубликование проекта решения о комплексном развитии территории не только в сети интернет, но и в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен проект решения», — отметил директор департамента градостроительства и архитектуры Максим Жукалов.

В частности, среди критериев, которым должны соответствовать многоквартирные дома, не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции: физический износ более 60%, малоэтажные многоквартирные дома, этажностью не выше четырех этажей, построенные до 1980 года и имеющие деревянные перекрытия, либо если стены таких домов содержат следующий материал (дерево, кирпич, камень, железобетон), бараки деревянные вне зависимости от этажности, а также многоквартирные дома, в которых отсутствует одна или несколько систем инженерно-технического обеспечения водоснабжения, водоотведения, кроме местных и индивидуальных систем.

При этом кварталы индивидуальной жилой застройки не могут быть предметом комплексной жилой застройки. Однако, при реализации КРТ жилой застройки возможно изъятие объектов индивидуальной жилой застройки, расположенных в границах элемента планировочной структуры квартала, при условии их соответствия одному из критериев, устанавливаемых проектом: аварийность, непригодность для проживания, высокий процесс износа (60%) и полное отсутствие инженерных сетей, включая также отсутствие скважин, септиков и тому подобных устройств.

Для принятия решения о включении дома в КРТ обязательным является принятие решения общим собранием собственников таких многоквартирных домов по данному вопросу. При этом решение принимается не менее чем двумя третями голосов собственников жилых помещений либо их представителей. При этом одной трети голосов достаточно для исключения такого дома из проекта решения о КРТ.

По словам губернатора Михаила Развожаева, в заксобрании данное постановление поддержали, поддержал его и уполномоченный по правам предпринимателей.

«Какие-то наши ветхие, аварийные кварталы будут подвергнуты КРТ, а люди получат качественные квартиры у застройщика в случае, если все будет соответствовать критериям, определенным постановлением. В любом случае это такой большой шаг, который упорядочивает деятельность по дальнейшему развитию города», — подчеркнул глава города.

Ранее на градостроительном совете был представлен проект масштабной застройки города. Были обозначены перспективные территории для строительства доступного жилья.

В рамках озвученного проекта перспективной застройки выбраны семь территорий: Молочная балка, 7 километр, 6 километр, Красная горка, Северный, Сапун-гора-1, Сапун-гора-2. Здесь планируется построить 3,8 млн квадратных метров жилья. Под эти проекты необходима площадь более 900 гектаров. По мнению авторов, это позволить обеспечить желанным квартирами 137 тысяч человек и создать 14 080 рабочих мест.

Так, например, на участке Северной планируется возвести 914,8 тыс. кв.м жилья, на Красной горке — 706,1 тыс. кв.м. На 7км — 298,8 тыс кв.м; 6-км 412 тыс кв.м, Молочная балка — 661,2 тыс. кв.м.

У каждой территории будет своя стилистика, детские площадки, магазины, парковки, предусматривается в шаговой доступности наличие школ, детских садиков, кружков.

Дарья Тимофеева

Фото: wikimapia.org