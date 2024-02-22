В Крыму водитель пытался разобрать автомобиль, на котором насмерть сбил человека и сбежал с места трагедии

ДТП произошло 19 февраля в 22.15 на автодороге «Славянское-Евпатория» в Раздольненском районе.

Водитель не выбрал безопасную скорость движения, не учел видимость видимость на дороге и сбил насмерть пешехода, 42-летнего мужчину. После чего с места аварии скрылся.

Однако полиции удалось установить, какой транспорт проезжал в районе ДТП в то время, когда оно произошло.

Виновником оказался ранее не судимый 61-летний местный житель. Мужчина на территории своего дома начал разбор транспортного средства со следами ДТП.

Полицейским он пояснил, что не заметил в темное время суток пешехода, находившегося на проезжей части в одежде без световозвращающих элементов. Установлено, что в момент ДТП в автомобиле также находился знакомый водителя.

Следственным отделением ОМВД России по Раздольненскому району решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП.

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Ольга Сурикова