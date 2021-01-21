В Севастополе на набережной Корнилова будут действовать ограничения

Ограничения будут действовать по левой стороне

В Севастополе на Набережной Корнилова от пересечения с улицей Сенявина до пересечения с улицей Айвазовского вводится ограничение остановки и стоянки всех транспортных средств, говорится на сайте правительства.

Ограничения будут действовать по левой стороне с 22:00 до 07:00. Такие меры вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города призвал учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя