В Севастополе на набережной Корнилова будут действовать ограничения

Ограничения будут действовать по левой стороне
В Севастополе на Набережной Корнилова от пересечения с улицей Сенявина до пересечения с улицей Айвазовского вводится ограничение остановки и стоянки всех транспортных средств, говорится на сайте правительства.
Ограничения будут действовать по левой стороне с 22:00 до 07:00. Такие меры вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения.
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города призвал учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
Фото: пресс-служба правительства Севастополя