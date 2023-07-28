В Любимовке спасатели из штормового моря вытащили двоих мужчин

Сегодня за территорией пляжа Любимовки шестеро спасателей сумели вытащить из штормового моря двоих мужчин. Детали спасательной операции в своем ТГ-канале раскрыл губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Чтобы вытащить двух мужчин из воды — понадобилось 6 человек! В такой шторм это сделать не просто: спасатели заходили парами (на обвязке). Мужчин начало прибивать к пирсам, но спасатели боролись за жизнь утопающих до последнего, рискуя своими жизнями», — сообщил губернатор.

Он озвучил имена героев, рискнувших собственной жизнью, чтобы спасти незадачливых купающихся: Иван Чистяков, Николай Ткач, Кирилл Степаненко, Даниил Понамарев, Артем Козлов, Сергея Беркало.

Глава города поручил наградить спасателей.

Дарья Тимофеева

Фото: ТГ-канал Михаила Развожаева