В Севастополе охранника будут судить за развращение трех воспитанниц детсада

Севастополец, работавший охранником, предстанет перед судом за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетних детей. Уголовное дело заведено в отношении 54-ленего местного жителя.

По версии следствия, в июне – июле 2023 года обвиняемый, работая охранником в детском саду, воспользовался доверчивостью детей и совершил в отношении трех малолетних воспитанниц дошкольного учреждения действия сексуального характера.

Дети рассказали о произошедшем родителям, которые обратились в полицию.

Прокуратура Севастополя направила уголовное дело в Севастопольский городской суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, при направлении уголовного дела в суд прокуратура предъявила три исковых заявления о взыскании с виновного компенсации морального вреда в пользу потерпевших. Решение по искам будет принято судом при постановлении приговора.

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Ольга Сурикова