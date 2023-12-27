В Севастопольской городской федерации регби рассказали о планах на будущий год

Севастопольская городская федерация регби в этом году стала четырехкратным номинантом премии «Лидеры развития» по версии Федерации регби России и двукратным обладателем звания «Лучшая физкультурно-спортивная организация» по результатам севастопольского конкурса «Спортсмен года».

Корреспондент «Севкора» побеседовал с руководитель городской федерации регби Наталией Самойленко с целью узнать о планах на будущий год столь динамично развивающейся спортивной организации.

– Наталья Сергеевна, довольны ли вы проделанной работой в 2023 году?

Конечно, да! Всё, что было запланировано, всё удалось реализовать. Тем не менее, мы, как организация, критически к себе относимся и это безусловно даёт нам почву для анализа и дальнейшего развития.

− Какие главные успехи федерации регби Севастополя в 2023-м?

Регбийная школьная лига города вошла в Спартакиаду школьников Севастополя и успешно реализуется уже четвертый сезон. Во всероссийском турнире по тэг-регби команда образовательной школы № 3 из Севастополя в младшем дивизионе заняла второе место в России.

Также студенческая женская команда завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях по пляжному регби среди команд ВУЗов.

−На чём делаете главный акцент сейчас – студенческое регби, тэг-регби, юношеское или женское?

Главный акцент – это дети, так как это фундамент в развитии спорта. Направлению тэг-регби уделяем большое внимание, ведь это хороший инструмент в популяризации нашего спорта среди детей и молодежи. Поэтому в Севастополе разнообразие лиг будет расширятся пока образовательные учреждения города всех уровней не заиграют в тэг-регби.

Дополнительно интерес есть в женском направлении, спортсменки в Севастополе проявляют большой интерес к регби. Это направление будем развивать однозначно.

− Какие планы у вашей Федерации на 2024 год?

Наше главное достижение за последние годы – это стабильная регбийная жизнь в Севастополе. Мы продолжим укреплять эту созданную базу, будет придерживаться плановой и последовательной работы по популяризации регби во всех возрастных категориях. Надеемся приблизиться по уровню распространения к другим командным видам спорта.

Будем и дальше наполнять жизнью наш регбийный стадион им. 200-летия Севастополя. Надеемся на его базе провести соревнования всероссийского уровня и познакомить севастопольцев с настоящим классическим регби-15.

Также продолжим расширять работу с партнёрской и спонсорской сетью. У нас постоянно увеличивается потребность в ресурсах. Сейчас у нас есть ряд постоянных партнеров, но будем расширять этот список.

– Расскажите про успехи регбийного клуба «Чайка». На что сейчас делает ставка команда? Какие планы на ближайший год? Стоит ли вопрос о том, чтобы команда становилась профессиональнее?

Профессиональный клуб – это вершина развития любого командного спорта, поэтому, конечно мы стремимся к созданию в Севастополе профессионального регбийного клуба.

Для создания профессионального клуба нужна мощная материальная и человеческая база, чего пока добиться не удалось. В Севастополе есть регбийный клуб «Чайка», но пока спортсмены тренируются там на любительской основе. Девушки испробовали свои силы на одном из туров Федеральной регбийной лиги по регби-7 заняв, к сожалению, последнее место. Прорывным моментом этого года для команды стала бронза на Всероссийских соревнованиях по пляжному регби. Несмотря на то, что команда осталась без тренера, она нашла в себе силу духа, объединившись вошла в призёры соревнования.

В планах обновить тренерский штаб и возможно усилить команду легионерами, пока подрастают наши юниорки заявится в Федеральной лиги по регби-7.

Думаю, что при благоприятных условиях создание достойного клуба на базе «Чайки» — это перспектива ближайших пяти лет.