Крымчане поддержали кандидата в президенты от «Новых людей» Владислава Даванкова

Партия «Новые люди» провела съезд, на котором объявила об объединении с «Партией роста» и выдвижении единого кандидата в президенты. Им стал 39-летний вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Его кандидатуру единогласно поддержали на съезде партии, который собрал несколько тысяч представителей регионов, в том числе Крыма.

Местом съезда стал кластер МГУ «Ломоносов». Здесь рождаются новые технологии, способные изменить мир. Выбор локации уже сам по себе содержал своего рода политический манифест. Тем более что Владислав Даванков — выпускник МГУ. Четвероногий робот, люди в костюмах космонавтов — партия сделала всё, чтобы форум отличался от привычных съездов. Об этом же заявил и сам кандидат.

«Моя мечта остаётся неизменной. Я хочу, чтобы наша страна была свободной, богатой и независимой. Но политики постоянно тянут людей в прошлое, выдумывая нелепые ограничения на манер запрета абортов и цензуры фильмов. Мы идем на выборы, чтобы в стране решали реальные проблемы: рост цен, доступность жилья, создание перспективных рабочих мест в регионах России. Чтобы построить страну нашей мечты, нам нужно провести честную и открытую кампанию. Дойти и достучаться до каждого свободного человека, который понимает, что без перемен развития не будет”, — заявил Даванков.

Он добавил, что в рамках своей кампании планирует посетить как минимум 30 регионов России.

В основу президентской программы Владислава Даванкова борьба с новыми запретами и ограничениями, повышение уровня жизни и реальных доходов людей.

«Мы собираем большую команду. Наш общественный штаб возглавит Сардана Авксентьева. Работу с предпринимателями возьмут на себя Алексей Нечаев и Борис Титов. Спорт будет курировать Станислав Дружинин. Волонтёры и общественники, политики, ученые и предприниматели станут нашими доверенными лицами», — заявил Владислав Даванков.

Кандидат от «Новых людей» родился в Смоленске. Окончил истфак МГУ, стал кандидатом социологических наук. Построил три международные компании в сферах IT, финансов и производства. Работал замруководителя платформы «Россия — страна возможностей». В 2021 году стал депутатом и вице-спикером Госдумы.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Пока продолжается этап подачи документов и регистрации кандидатов.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба партии Новые люди