В Севастополе официальной рекламы станет в 3 раза больше

Правительство Севастополя для увеличения поступлений в бюджет приняло решение увеличить количество официальных мест размещения наружной рекламы в 3 раза.

Как рассказала и. о. директора департамента архитектуры и градостроительства Юлия Шемонаева, в уточненной схеме расположения рекламных конструкций увеличено количество мест размещения – с 110 до 363 штук.

Базовая ставка на объектах недвижимости, принадлежащих городу, составила 2500 рублей, а установить рекламу можно будет на срок до 10 лет.

«Город будет заключать договоры сроком до десяти лет на установку рекламных конструкций с автоматической сменой изображения. Это обеспечит развитие в городе современных технологий в области наружной рекламы и положительно повлияет на восприятие городского пространства, так как данные конструкции имеют более привлекательный вид», — подчеркнула Шемонаева.

Номенклатура рекламы планируется следующая: билборды с автоматической сменой изображений в количестве 24 штуки, статичные билборды – 239 штук, ситиборды – 17, ситилайты – 47, светодиодные экраны – 24, суперсайты – 12.

Напомним, крымские сенаторы предлагают запретить нерусский язык в рекламе.