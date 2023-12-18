Правительство Севастополя создает 30-дневый запас еды на случай ЧП

Правительство Севастополя решило выделить 20 млн рублей ГУП «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя» на создание и восполнения запасов продовольствия и детского питания из расчета до 30 суток.

Соответствующий документ появился на сайте правительства города. Он регулирует процесс финансирования при создании резерва продовольствия на случай природного или техногенного ЧП,

Таким образом можно сделать вывод, что Правительство Севастополя создает собственный запас продовольствия независимый от поставок в торговые сети города.



Напомним, Севастополь запасается табличками укрытие и убежище.