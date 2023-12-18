Севастопольский борец взял «золото» на Кубке России по дзюдо

Борец дзюдо из Севастополя Александр Шалимов победил в 5 поединках и завоевал «золотую» медаль на Кубке России, который завершился в Нижнем Новгороде.

В третьем поединке броском в дополнительное время наш спортсмен обеспечил себе выход в полуфинал, где с явным преимуществом победил соперника из Северной Осетии.

А в финале поборол представителя Москвы Гиорги Хурцилава односторонним захватом. Тренируют нашего чемпиона Вячеслав Амелин, Артур Вартанян и главный тренер сборной Севастополя Роман Семенихин.

Напомним, дзюдоисты из Севастополя привезли три медали с Чемпионата ЮФО.