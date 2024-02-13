В Севастополе официально появилась первая полноценный ледовая арена

Ледовая арена, построенная в рамках реконструкции стадиона КЧФ, получила заключение о соответствии и разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщила пресс- служба застройщика АО «АРГО».

Объект передадут Черноморскому флоту в ближайшее время. Строительство здания ледового стадиона длилось два года. На первом этаже располагается ледовая площадка. На втором этаже – административно-бытовые помещения.

Размер ледового поля – 26 х 60 м, толщина льда 50 миллиметров. Общая площадь льда – 1500 кв.м. На трибунах смогут расположиться одновременно 350 зрителей.

Напомним, в спорткомплексе имени 200-летия ввели в эксплуатацию бассейн.