В Севастополе парню, решившему «подзаработать» на глюке Wildberries, грозит уголовное дело

Полиция Севастополя задержала 18-летнего юношу, воспользовавшегося неполадкой в системе оплаты маркетплейса Wildberries, и присвоившего около 40 товаров.

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью получили заявление от представителей маркетплейса и установили, что подозреваемый часто делал покупки на этой площадке.

Однажды, получая товар, он заметил, что оплата не потребовалась. Использовав глюк, он забрал без оплаты четыре смартфона и аксессуары к ним, три музыкальные колонки, два телевизора, ноутбук, три пневматических пистолета, шарики для страйкбола, одежду, парфюмерию и бытовую химию, золотое кольцо, электросамокат и другие мелкие товары.

Часть товаров киберпреступник продал, а часть присвоил. Теперь ему светит статья за мошенничество.

Напомним, в Севастополе задержали жителя Астрахани, подозреваемого в мошенническом хищении денег у пенсионеров.