На улице Токарева грузовик насмерть сбил 84-летнюю пенсионерку

Сегодня, 13 февраля, на улице Токарева в Севастополе водитель грузовика Mercedes Benz на пешеходном переходе сбил 84-летнюю женщину.

«Сегодня около 12 часов 20 минут в районе дома № 13 по улице Токарева 51-летний водитель грузового автомобиля Mercedes Benz произвел наезд на 84-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили правоохранители.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте, до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Полиция проводит проверку.

Напомним, в Севастополе будут судить водителя троллейбуса-блогерку, сбившую пенсионера.