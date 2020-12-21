К Новому году откроется новая ПЦР-лаборатория в Севастополе

Врачей и лаборантов ждет новое рабочее место

В Севастополе до конца года откроется новая ПЦР- лаборатория. Об этом сегодня в ходе аппаратного совещания сообщил вице-губернатор Александр Кулагин.

«До конца года новая ПЦР лаборатория будет введена в эксплуатацию. Сейчас дорабатываются последние замечания», – сказал он, пишет пресс-служба губернатора Севастополя.

Кроме того, до конца недели будет введен в эксплуатацию кислородный концентратор в Первой городской больнице.

«Мы закупили достаточное количество концентраторов — это индивидуальные концентраторы, которые в случае перебоев в доставке могут быть включены в работу. Система, которая устанавливается в Первой городской больнице не требует поставки кислорода – это большой кислородный концентратор, который на месте производит кислород», – пояснил Кулагин.

Он добавил, что все поставщики кислорода находятся за пределами полуострова. Сейчас идет формирование запаса. Закуплено 100 баллонов, на праздничные дни нам необходимо еще 200.

Напомним, здравоохранение Севастополя в связи с открытием новых отделений для пациентов с коронавирусной инфекцией остро ощущает нехватку медработников.