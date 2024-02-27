В Севастополе один из самых дорогих бензинов в стране

Севастополь занял 74-ю строчку в рейтинге регионов России по доступности бензина. Об этом сообщают аналитики РИА-Рейтинг.

В январе в нашем городе на среднюю зарплату можно было купить 752 литра 92-го бензина, средняя цена которого составила 54,52 рубля за литр. За год цена на топливо выросла на 7 %.

Для сравнения москвич может себе позволить купить в месяц 2278 литров на среднюю зарплату, а цена 92-го топлива в январе составляла 50,98.

В целом по стране в 2023 году динамика цен на бензин была довольно активной. Так, в январе – сентябре 2023 года они преимущественно увеличивались причем быстрыми темпами, но в четвертом квартале после принятия правительством ряда стабилизирующих мер, цены немного снизились. Однако в начале 2024 года они вновь стали расти.

В результате в январе 2024 года бензин марки АИ-92 в целом по стране стоил на 7,2% дороже, чем в январе 2023 года. Почти во всех регионах цены также выросли, причем в некоторых довольно существенно. В январе 2023 года средняя цена бензина марки АИ-92 была ниже, чем в январе 2023 года только в Чеченской Республике, в 83 субъектах РФ был зафиксирован рост и в одном цены не изменились.

Напомним, в августе прошлого года Севастополь был в 10-ке регионов России с самым дорогим бензином.